Хорваты поддержали сборную перед матчем с Россией и сожгли остров Любви

Фанаты сборной Хорватии устроили мероприятие в поддержку команды на острове в Адриатическом море и стали виновниками пожара. Об этом сообщает morski.hr.

Около сотни болельщиков зажгли бенгальские огни и факелы на острове Любви, который получил свое название из-за формы, напоминающей сердце. Он покрыт хвойным лесом. Из-за сухой и жаркой погоды хвоя быстро воспламенилась, однако всем болельщикам удалось спастись от пожара. В настоящий момент полиция ищет организаторов мероприятия, которым грозит до шести месяцев тюрьмы.

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Ранее 7 июля мэр Казани заявил, что в городе нарисуют граффити в честь капитана сборной Хорватии по футболу, чтобы помочь победить российской сборной. Он подчеркнул, что в городе уже рисовали граффити-портреты нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, аргентинского форварда Лионеля Мессии и бразильца Неймара, и всем трем сборным «не повезло» на чемпионате мира.

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи. Матч начнется в 21:00 по московскому времени. В полуфинале победитель сыграет с лучшим в паре Англия — Швеция.

Во втором полуфинале сыграют Франция и Бельгия. Первые оказались сильнее Уругвая, а вторые отстояли победу в матче с Бразилией. Чемпионат мира завершится 15 июля.

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