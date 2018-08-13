Жириновский нашел новое объяснение слову из четырех букв

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский зарегистрирует новую расшифровку аббревиатуры своей партии. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«У нас ЛДПР зарегистрировано как отдельное название, четыре буквы: Л.Д.П.Р. и как Либерально-демократическая партия. Сейчас мы даем еще одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех трех случаях — ЛДПР», — сказал он.

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Политик подчеркнул, что его политическая организация действительно является легендарной. Жириновский добавил, что сегодняшний политический лексикон — это остаток советского режима, и его нужно обновлять.

В феврале прошлого года лидер либерал-демократов призвал утвердить обращение к президенту «Ваше Величество». Двумя годами ранее в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным политик предложил переименовать главу государства в императора или верховного хранителя.

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