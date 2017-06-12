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Имперские замашки

Что стоит за попытками вернуть царский гимн и перекрасить Кремль

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Максим Змеев / Reuters

Либерал-демократы, известные своими промонархическими законодательными инициативами, в очередной раз выступили с предложением вернуть имперский гимн «Боже, царя храни!». Именно он, по мнению депутатов, символизирует нашу страну с ее великой историей. Как политики и различные общественные деятели пытались менять государственные символы России — выясняла «Лента.ру».

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин. Они полагают, что действующий гимн «Россия — священная наша держава» авторства Сергея Михалкова — не более чем оригинальная музыка, положенная на переработанный текст советского гимна. Имперский же гимн, напоминают депутаты в пояснительной записке, связан с победой страны в Отечественной войне 1812 года и именем русского царя Александра I.

Смена гимна поможет достигнуть исторической преемственности в осознании гражданами более чем тысячелетней истории страны, которая включает и царский, и советский периоды. Кроме того, гимн поспособствует укреплению позиций России на международной арене, уверены либерал-демократы.

«Коммунисты России» сочли предложение подстрекательством к выступлению против существующего конституционного строя, а также попыткой отбросить страну «в смутное время распутинщины и слабого государства с неграмотным населением». «Россия никогда не вернется к монархии, и таким провокациям необходимо дать жесткий отпор», — заявил зампред ЦК компартии Сергей Малинкович, призвав защитить гимн от посягательств «белогвардейцев, проникших в Думу по спискам ЛДПР».

Глава канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов счел нелогичным реинкарнацию царского гимна без возрождения монархического строя. «Мы живем в государстве с республиканской формой правления, мы признаем существующий государственный строй», — пояснил он свою позицию.

Кого бы в цари

Промонархические настроения с завидным постоянством проскальзывают в риторике либерал-демократов. Чаще других в этом духе высказывается лидер партии Владимир Жириновский. Например, в августе 2014-го, выступая на молодежном форуме «Селигер», он предложил запретить политические партии и перейти к выборной псевдомонархии. «Демократия нас погубит. Пока у нас будет демократия, мы будем ползти. Чтобы не ползти, а шагать, нужно отойти от демократии и перейти к имперской форме правления страной. Пусть будет монархия, но выборная: пять-шесть тысяч человек собираются —
лучшие люди — и выбирают императора», — сказал политик, не уточнив при этом, кому конкретно будет доверено избирать монаршую особу.

В том же году на встрече президента Владимира Путина с членами думских фракций Жириновский предложил поменять российский триколор на черно-желто-белый флаг Российской империи, который был в ходу в годы правления Александра II, национальный гимн заменить на «Боже, царя храни», а самому президенту переименовать себя в императора или верховного правителя.

Тема возвращения внешних атрибутов монархии имеет в современной России довольно длительную историю. После похорон в 1992 году в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга князя императорской крови Владимира Кирилловича произошла заметная активизация сторонников «Кирилловичей». При поддержке занимавшего тогда высокие государственные посты Бориса Немцова наследники короны Российской империи стали у нас частыми гостями, а вопрос о восстановлении монархии к концу 90-х из маргинального стал вполне дискуссионным в политических элитах. 1998 год был ознаменован возрождением ордена Святого Андрея Первозванного — высшего ордена империи, но экономический кризис и снижение активности Немцова на политической арене, казалось, поставили точку в этом вопросе.

По фэншуй

Однако уже в 2000 году Жириновский внес в Госдуму законопроект «Об утверждении государственных символов Российской Федерации». В нем предлагалось в качестве государственного флага утвердить черно-желто-белый «имперский» (фактически отобрав его у русских националистов). Герб России, согласно тому же проекту, должен был представлять собой видоизмененный герб СССР: «Схематическое изображение Российской Федерации розового цвета на фоне голубого земного шара в лучах солнца красного цвета и в обрамлении колосьев, перевитых голубой лентой». На контуры РФ предполагалось нанести желто-черный космический корабль, а у основания колосьев — серп и молот желтого цвета (из чего можно сделать вывод, что 17 лет назад лидер либерал-демократов все же тяготел к советской символике). Единственный из предложенных Жириновским госсимволов, который позднее все же был утвержден, — это «музыкальное произведение, созданное на основе «Гимна» Александра Александрова на слова Сергея Михалкова в новой редакции». Законопроект о гимне был внесен лично Путиным уже после отклонения проекта Жириновского.

После воссоединения Крыма с Россией идеи об изменении государственной символики посыпались с новой силой. Михаил Дегтярев (тогда депутат шестого думского созыва) в 2014 году выступил с законодательной инициативой о возвращении черно-желто-белого флага (проект был традиционно отклонен) и попутно обратился в Общественную палату с идеей перекрасить Кремль в белый цвет. Осенью 2016-го оригинальный проект компиляции российского и советского гербов выдвинул лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, более известный как Хирург. Согласно анонсированному байкером макету, герб «представляет собой изображение двуглавого орла в лучах солнца и в обрамлении колосьев. В верхней части герба — пятиконечная звезда Победы. В цветном изображении государственного герба Российской Федерации двуглавый орел, солнце и колосья — золотые; звезда — красная, обрамленная золотой каймой».

Подобная эклектика была поддержана сенатором от Оренбургской области Еленой Афанасьевой. А вот депутат Наталья Поклонская, известная промонархическими настроениями, выступила против «советизации» герба: «Так много желающих что-то изменить, дорисовать, подрисовать, к чему это все? — возмущалась парламентарий. — Меня лично устраивает нынешний герб».

Песнь стара

Меньше всего от идей новаторов, пожалуй, пострадал государственный гимн. После утверждения в 2000 году музыки Александрова на слова Михалкова (в третьей версии) попыток что-то изменить в нем вплоть до последнего времени не предпринималось. Единственным исключением был музыкант Юрий Лоза, который весной 2016 года счел возможным переписать слабый, по его мнению, текст произведения. Кстати, он же в начале июня этого года предложил при создании присяги на верность стране воспользоваться песнями о Родине, составив из них некое попурри. «Возьмите все песни о России, разложите на столе и из самых хороших строчек составьте компиляцию», — сказал поэт-песенник.

Вспоминается также неутвержденный вариант припева к гимну России, представленный на конкурс 2000 года писателем Владимиром Войновичем, автором романа-утопии «Москва 2042»: «Славься, отечество наше привольное, / Славься, послушный российский народ, / Что постоянно меняет символику / И не имеет важнее забот».

Виктория Токарева

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