ЛДПР предложила вернуть имперский гимн «Боже, Царя храни!»

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об утверждении государственным гимном России имперского «Боже, Царя храни!». Документ опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента в среду, 7 июня.

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По мнению авторов инициативы, гимн «Россия — священная наша держава», автором которого является Сергей Михалков, так и не стал символом, объединяющим граждан. «Несмотря на то что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», — говорится в пояснительной записке.

Законодатели полагают, что смена гимна приведет к росту патриотически настроенных россиян и позволит «еще более укрепить международные позиции России».

11 апреля председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление гимна России.

«Боже, Царя храни!» был гимном Российской Империи с 1833 по 1917 год. Первое официальное исполнение Государственного гимна РФ состоялось 30 декабря 2000 года в Большом Кремлевском дворце.