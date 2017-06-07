«Коммунисты России» призвали защитить гимн от нападок белогвардцейцев из ЛДПР

«Коммунисты России» сочли законопроект либерал-демократов о возвращении государственного гимна Российской империи провокацией против конституционного строя страны. Заявление партии опубликовано на сайте политического движения в среду, 7 июня.

«Очередная белогвардейская выходка накануне юбилея Октября. Попытка вернуть Россию к гимну "Боже, Царя храни!" это намерение отбросить страну в смутное время распутинщины и слабого государства с неграмотным населением», — сказал зампред ЦК компартии Сергей Малинкович.

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Он призвал защитить современный гимн «от посягательств монархистов, проникших в Думу по спискам ЛДПР». «Россия никогда не вернется к монархии и таким провокациям необходимо дать жесткий отпор», — подчеркнул коммунист.

Ранее в среду депутаты от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента проект закона об утверждении государственным гимном имперского «Боже, Царя храни!». По мнению авторов инициативы, гимн «Россия — священная наша держава» Сергея Михалкова так и не стал символом, объединяющим граждан.

«Боже, Царя храни!» был гимном Российской империи с 1833 по 1917 годы. Первое официальное исполнение государственного гимна РФ состоялось 30 декабря 2000 года в Большом Кремлевском дворце.