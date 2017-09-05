Роскомнадзор попросил изучить критикующую единороссов пародию ЛДПР на «Тает лед»

Руководитель управления Роскомнадзора по Томской области Николай Беляков направил в местный избирком запрос с просьбой изучить пародию партии ЛДПР на хит украинской группы «Грибы» под названием «Тает лед». Об этом во вторник, сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документу, Роскомнадзор увидел в агитационном ролике нарушения избирательного законодательства. В чем именно они заключаются, не уточняется.

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Как отмечается в запросе, федеральная служба установила, что видеозапись распространялась интернет-журналом Сиб.фм. Главный редактор издания Сергей Самойленко рассказал, что журналистам уже позвонили из томского избиркома. «Спросили, есть ли у нас договор с томским ЛДПР, то есть публиковали мы новость бесплатно или за деньги. Мы написали им письмо, где объяснили, что никаких денег не получали — нам просто показалось курьезным то, что ЛДПР пополнила клуб пародий своим клипом на песню "Грибов"», — отметил он.

В ролике ЛДПР в поддержку кандидата в губернаторы Томской области Алексея Диденко критикуется действующий врио гглавы области от партии «Единая Россия» Сергей Жвачкин. «И пусть в Томске тает лед, а Жвачкин на юге живет. Мы на выборы пойдем и Диденко там изберем», — поется в припеве.

Видеозапись с описанием «Томская версия хита на Грибы в поддержку Диденко Алексея» (орфография и пунктуация сохранены) была опубликована на YouTube-канале кандидата 31 августа.