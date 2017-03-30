«Тает лед» украинских «Грибов» перепели на татарском

Артистка Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Аделя Загидуллина исполнила на татарском языке хит «Тает лед» украинской группы «Грибы». Певица опубликовала видеозапись своей версии на YouTube.
В комментариях к ролику Загидуллина отметила, что перевод песни сделал житель Санкт-Петербурга Айнур Ахметов. На своей странице во «ВКонтакте» он рассказал, что после публикации кавера пользователи сети раскритиковали видео. «Я в принципе не понимаю людей, которые оставляют негативные комментарии в интернете, а сталкиваться с этим самому еще неприятней», — отметил Ахметов.
Оригинальный трек «Грибов» и клип на него вышли 10 марта. После этого пародии на музыкальное видео записали телеведущий Иван Ургант, фанаты сборной России по футболу и московские таджики. Сообщалось также, что психиатр Ирина Смолярчук увидела в песне скрытый подтекст, призывающий к употреблению наркотиков и ведению неправильного образа жизни.