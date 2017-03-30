Расстроенные фанаты сборной России по футболу сняли пародию на клип «Тает лед»

Видео: Яблочный Канал / YouTube

Болельщики cборной России по футболу сняли пародию на клип украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед». Видео размещено на канале «Яблочный Канал» в YouTube.

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Слова композиции переделаны и посвящены неудачной игре российской национальной команды. «Пока мы здесь и не вспотели, доллары все же для нас поважнее, игра наша трепетна и безмятежна, мы, видимо, нашли, то, что долго хотели», — поется в песне. Композиция видеоролика похожа на оригинал, но действующие лица одеты в футболки сборной России.

После неудачного для россиян Евро-2016 (сборная не сумела выйти из группы) команда провела семь товарищеских матчей, одержав в них две победы. Три встречи завершились поражениями, две — вничью.

Клип «Грибов» вышел 10 марта. За 20 дней ролик набрал более 27 миллионов просмотров.