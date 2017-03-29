Эксперт назвал слабое место в игре сборной России по футболу

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал ничью в товарищеском матче сборной России с командой Бельгии (3:3). Слова эксперта приводит «Советский спорт».

«В прошлый раз много ошибался Илья Кутепов, вчера — Виктор Васин (защитники сборной России — прим. "Ленты.ру"). Ну, как так можно? Почему у нас нет лидера в обороне? Каждый стандарт у ворот сборной России грозит обернуться катастрофой. Работа над защитой — это первоочередная задача Черчесова», — заявил Рейнгольд, отметив, что в игре с бельгийцами отечественные футболисты проявили характер.

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«Наши футболисты перехватили инициативу только в последние 20 минут, когда соперник потерял концентрацию. Но они проявили характер, не смирились с поражением, а показали желание играть. Для меня это имеет первостепенное значение», — подчеркнул эксперт.

Матч между сборными России и Бельгии состоялся 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счетом 3:3. Счет в добавленное время сравнял нападающий хозяев Александр Бухаров.

24 марта россияне проиграли в товарищеском матче сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. После матча болельщики освистали российских игроков и скандировали в их адрес «Позор! Позор!».