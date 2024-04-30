Суд арестовал подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве

Дорогомиловский суд Москвы арестовал пятерых подозреваемых в поджоге вертолета

Дорогомиловский районный суд города Москвы арестовал пятерых подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32 на московском аэродроме в Остафьево. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции по городу Москве.

Уточняется, что организатором группы выступил Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины. С остальными подозреваемыми, по версии следствия, он связался через интернет, пообещав им денежное вознаграждение. «В целях совершения террористического акта, участники группы прибыли на территорию аэропорта "Остафьево" и в зависимости роли, отведенной каждому, совершили поджог воздушного судна, в результате чего вертолет был уничтожен», — говорится в сообщении.

Всем участникам группы, в состав которой вошли четыре молодых человека и одна девушка, предъявлено обвинение в совершении террористического акта, совершенного организованной группой, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. По решению суда они будут находиться под стражей до 27 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в результате поджога в аэропорту Остафьево был уничтожен вертолет Ка-32. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

