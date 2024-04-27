Возбуждено дело о теракте из-за поджога вертолета на московском аэродроме
Следователь возбудил уголовное дело о теракте после поджога вертолета Ка-32 на московском аэродроме Остафьево. Об этом сообщает Baza.
Неизвестный проник на территорию аэродрома в ночь на 26 апреля и поджег накрытое чехлом воздушное судно. Возник пожар на площади 30 квадратных метров, его потушили местные пожарные.
На месте происшествия сотрудники следственной бригады нашли предметы, указывающие на умышленное преступление, — литровую бутылку из-под горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок, перчатки.
Расследованием занимается управление на водном и воздушном транспорте Следственного комитета России.
Вертолет находился на стоянке для прохождения технического обслуживания. Он принадлежал Московскому авиационному центру и привлекался к тушению пожаров.