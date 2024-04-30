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15:40, 30 апреля 2024Путешествия

Летевшая на родину россиянка застряла в Италии по вине армянской авиакомпании

Летевшая в Москву россиянка застряла в Милане по вине авиакомпании FlyOne

Кадр: @demarushaaa

Летевшая на родину российская блогерша застряла в Италии по вине армянской авиакомпании. Своей историей девушка поделилась у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Россиянка по имени Мария сообщила, что должна была вылететь из Милана в Москву через Ереван. Рейс осуществляла FlyOne Armenia. «С меня попросили 150 евро (15 тысяч рублей) за регистрацию, хотя на сайте перевозчика было написано, что она стоит 40 евро (4 тысячи рублей)», — рассказала пассажирка.

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По ее словам, она специально оставила на карте средства для оплаты багажа и регистрации. В общей сложности с девушки потребовали 200 евро (20 тысяч рублей). «У меня не было этой суммы на иностранной карте, пока я ждала перевод с российской, регистрация закончилась», — добавила она.

В результате блогерше пришлось вернуться в Милан и купить новые билеты. Подобная ситуация возмутила подписчиков россиянки. «Не зря компания называется FlyOne, потому что больше одного раза вы с ними не захотите полететь», — написала одна из них. «Летайте на курорты Краснодарского края, зачем вам Италия», — возмутился другой комментатор.

Ранее в Екатеринбурге 10-летнего путешественника не пустили в Дубай из-за ошибки в заграничном паспорте. Мальчик должен был поехать за границу вместе с мамой. Однако в аэропорту Кольцово его сняли с рейса, потому что в графе с местом рождения было написано «Свердловсая обл.» — без буквы «к».

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      Фариза Бацазова
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