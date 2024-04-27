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14:18, 27 апреля 2024Путешествия

10-летнего россиянина сняли с рейса за границу из-за одной буквы в паспорте

E1.ru: 10-летнего екатеринбуржца сняли с рейса в Дубай из-за ошибки в паспорте

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В Екатеринбурге 10-летнего путешественника не пустили в Дубай из-за ошибки в заграничном паспорте. Об этом сообщил портал E1.ru.

Мальчик должен был поехать за границу вместе с мамой. Однако в аэропорту Кольцово его сняли с рейса, потому что в графе с местом рождения было написано «Свердловсая обл.» — без буквы «к».

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«Из-за одной буквы меня не пустили на рейс, и мы с мамой не смогли поехать по путевке, — возмутился екатеринбуржец. — Я очень расстроен, не знаю, что делать. Мы остались без отдыха и без денег».

Мать мальчика Ольга рассказала, что пытается переоформить документы сына. Даже если ей удастся сделать это быстро и не потерять путевку, авиабилеты придется покупать заново. «Сотрудники на контроле сказали, что мы уже вторые с ошибкой в паспорте за сегодня, а это было в 6:00», — добавила россиянка.

Другой турист потерял почти полмиллиона рублей, потому что авиакомпания Turkish Airlines не пустила его на рейс в Мексику. По его словам, от представителей перевозчика звучали фразы «русских в Мексике не ждут».

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      Мария Борисова
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