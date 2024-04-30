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16:04, 30 апреля 2024Путешествия

Отправившегося на сплав по реке туриста нашли без признаков жизни в палатке

Турист отправился на сплав по реке в Башкирии и был найден без признаков жизни

Фото: Rangga A Firmansyah / Shutterstock / Fotodom

Отправившегося на сплав по реке Большой Инзер в Белорецком районе Башкирии туриста нашли без признаков жизни в палатке. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

По данным ведомства, 40-летний мужчина мог отравиться угарным газом. В палатке работал обогреватель.

Мужчина был в составе незарегистрированной тургруппы, которая сплавлялась из Магнитогорска. «В связи с тем, что транспортировка тела от реки Сарышта сухопутным путем невозможна, мужчина доставлен по воде на катамаране», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее турист из Польши не выдержал восхождение на вулкан в Индонезии и был найден без признаков жизни. 53-летний иностранец руководил туристическим агентством на Бали.

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      Фариза Бацазова
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