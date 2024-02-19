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12:11, 19 февраля 2024Путешествия

Турист отправился на вулкан в Индонезии и не выжил из-за истощения

Польского туриста нашли без признаков жизни на вулкане Иджен в Индонезии

Фото: Mara Brandl / Globallookpress.com

Турист из Польши не выдержал восхождение на вулкан в Индонезии и был найден без признаков жизни. Об этом сообщает местный портал Kompas.com.

Известно, что 53-летний иностранец руководил туристическим агентством на Бали. В природный парк Иджен на острове Ява он приехал с небольшой группой из водителя и двух клиентов. Путешественники отправились на действующий вулкан утром 15 февраля.

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Через три часа после начала восхождения в полицию поступила информация, что на туристической тропе нашли мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, причиной случившегося стало истощение и имевшееся у поляка заболевание.

Ранее в Альпах двое лыжников попали под лавину, которая протащила их на 200 метров, и чудом выжили. Спасательная операция началась сразу после схода снега, пострадавших удалось найти через полчаса.

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      Мария Борисова
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