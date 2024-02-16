Лыжник попал под лавину в Альпах на глазах своих детей и чудом выжил

Radio Mont Blanc: двое лыжников попали под лавину в Альпах и чудом выжили

Двое лыжников чудом выжили после того, как их накрыла лавина во французских Альпах. Об этом сообщает портал Radio Mont Blanc.

Инцидент произошел в Пра де Лиз Сомман днем 14 февраля. Когда 40-летний мужчина катался на лыжах, по склону покатился снег. Мужчину накрыло лавиной на глазах его троих детей и унесло на 200 метров. Под снежную массу также попала 45-летняя британская туристка.

Уточняется, что у обоих лыжников не было при себе лавинных передатчиков, которые позволяют найти пострадавших в таких ситуациях. Сразу после происшествия на месте была развернута масштабная поисковая операция, в которой участвовали около тридцати спасателей, пожарных и патрульных, пять лыжных инструкторов, четыре кинолога и два вертолета.

Людей удалось найти примерно через полчаса. Мужчина был в состоянии шока с легкими травмами, его доставили по воздуху в больницу коммуны Салланш. Британка не пострадала.

В феврале на сочинском курорте «Газпром Поляна» лавина завалила шестерых туристов. Людей оперативно нашли, никто из лыжников и сноубордистов не пострадал.