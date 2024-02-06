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16:50, 6 февраля 2024Путешествия

На популярном горнолыжном курорте Сочи сошла лавина и завалила туристов

Лавина завалила шестерых туристов на сочинском курорте «Газпром Поляна»

Фото: Kira Laktionov / Unsplash

На курорте «Газпром Поляна» в Сочи сошла лавина и завалила туристов. Об этом сообщается в Telegram-канале популярного горнолыжного курорта.

Сход пласта снега произошел во время дневного катания на склоне «Лаура» в районе горнолыжных трасс F. «Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены», — говорится в сообщении.

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Никто из лыжников и сноубордистов не пострадал, жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает. Отмечается, что катание на трассах было оперативно восстановлено.

«Несмотря на огромное количество осадков, службы курорта работают в штатном режиме и делают все, чтобы отдых гостей был максимально безопасным», — добавили представители курорта.

Ранее в феврале горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли для туристов из-за непогоды во вторник, 6 февраля. Уточняется, что его представители принесли извинения гостям за доставленные неудобства.

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      Фариза Бацазова
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