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15:56, 6 февраля 2024Путешествия

Популярный горнолыжный курорт России закрылся из-за непогоды

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли из-за непогоды

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли для туристов из-за непогоды во вторник, 6 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале популярного горнолыжного курорта России.

Так, представители «Эльбруса» принесли извинения гостям за доставленные неудобства.

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«Все службы курорта работают в усиленном режиме, — говорится в сообщении. — Наша команда неустанно работает над тем, чтобы обеспечить вам безопасные и незабываемые впечатления на курорте во время катания».

Ранее в феврале отдыхающего в Сочи туриста смыло огромной волной в море. Мужчина находился на побережье популярного курортного города во время шторма, порывы ветра в этот момент достигали 30 метров в секунду. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, турист вышел на край волнореза и начал делать селфи.

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      Фариза Бацазова
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