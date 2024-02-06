Популярный горнолыжный курорт России закрылся из-за непогоды

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли из-за непогоды

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли для туристов из-за непогоды во вторник, 6 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале популярного горнолыжного курорта России.

Так, представители «Эльбруса» принесли извинения гостям за доставленные неудобства.

«Все службы курорта работают в усиленном режиме, — говорится в сообщении. — Наша команда неустанно работает над тем, чтобы обеспечить вам безопасные и незабываемые впечатления на курорте во время катания».

Ранее в феврале отдыхающего в Сочи туриста смыло огромной волной в море. Мужчина находился на побережье популярного курортного города во время шторма, порывы ветра в этот момент достигали 30 метров в секунду. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, турист вышел на край волнореза и начал делать селфи.