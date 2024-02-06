Туриста в Сочи смыло огромной волной в море

«Южная служба новостей»: туриста в Сочи смыло волной в море во время селфи

Отдыхающего в Сочи туриста смыло огромной волной в море. Об этом пишет «Южная служба новостей».

По данным издания, мужчина находился на побережье популярного курортного города во время шторма, порывы ветра в этот момент достигали 30 метров в секунду. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, турист вышел на край волнореза и начал делать селфи.

В результате отдыхающий упал со скользкого буна в воду, но чудом остался в живых. Мужчина не разбился о бетонную конструкцию и самостоятельно выбрался на берег. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Так, стало известно, что, во вторник, 6 февраля, в восточной половине Азовского моря сохранится сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду.