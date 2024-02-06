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15:44, 6 февраля 2024Путешествия

Туриста в Сочи смыло огромной волной в море

«Южная служба новостей»: туриста в Сочи смыло волной в море во время селфи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Отдыхающего в Сочи туриста смыло огромной волной в море. Об этом пишет «Южная служба новостей».

По данным издания, мужчина находился на побережье популярного курортного города во время шторма, порывы ветра в этот момент достигали 30 метров в секунду. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, турист вышел на край волнореза и начал делать селфи.

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В результате отдыхающий упал со скользкого буна в воду, но чудом остался в живых. Мужчина не разбился о бетонную конструкцию и самостоятельно выбрался на берег. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Так, стало известно, что, во вторник, 6 февраля, в восточной половине Азовского моря сохранится сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду.

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      Фариза Бацазова
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