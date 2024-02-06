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14:44, 6 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 6 февраля

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, по данным группы морского прогнозирования ОМЧП «Северо-Кавказского УГМС», во вторник, 6 февраля, в восточной половине Азовского моря сохранится сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду. Также ожидается повышение уровня воды на побережье до неблагоприятных отметок.

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В связи с этим спасатели напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности. Так, в частности, в случае затопления они призвали граждан оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста, а также собрать все документы, ценные вещи, лекарства и продукты.

Ранее в феврале сообщалось, что свыше тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды. Все они ожидают возможности вылететь в города назначения после того, как 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий воздушные суда уходили на запасные аэродромы.

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      Фариза Бацазова
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