Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 6 февраля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, по данным группы морского прогнозирования ОМЧП «Северо-Кавказского УГМС», во вторник, 6 февраля, в восточной половине Азовского моря сохранится сильный западный ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду. Также ожидается повышение уровня воды на побережье до неблагоприятных отметок.

В связи с этим спасатели напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности. Так, в частности, в случае затопления они призвали граждан оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста, а также собрать все документы, ценные вещи, лекарства и продукты.

Ранее в феврале сообщалось, что свыше тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды. Все они ожидают возможности вылететь в города назначения после того, как 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий воздушные суда уходили на запасные аэродромы.