Больше тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды

ТАСС: вылета из Сочи из-за последствий непогоды ожидают 1,2 тысячи пассажиров

Больше тысячи пассажиров застряли в международном аэропорту Сочи из-за последствий непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиагавани.

Все они ожидают возможности вылететь в города назначения после того, как в понедельник, 5 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий воздушные суда уходили на запасные аэродромы.

«В настоящий момент в терминале аэропорта 1,2 тысячи пассажиров, из них — 700 в чистой зоне и 500 — в общей, — заявили собеседники агентства. — В течение двух суток авиакомпании обеспечивали пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно авиационными нормам».

Отмечается, что в общей сложности на запасные аэродромы ушли 38 самолетов. С полуночи вторника, 6 февраля, лайнеры начали возвращаться в авиагавань популярного курортного города. Сочи уже принял 19 рейсов, 8 из них обслужены и отправлены в города назначения, еще 11 бортов ожидают вылет.

Ранее в феврале сильный ветер сорвал взлеты и посадки пассажирских самолетов в аэропорту Сочи. Уточнялось, что из-за неблагоприятных погодных явлений на два-три часа задерживается вылет по меньшей мере шести воздушных судов.