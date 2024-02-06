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10:03, 6 февраля 2024Путешествия

Больше тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды

ТАСС: вылета из Сочи из-за последствий непогоды ожидают 1,2 тысячи пассажиров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Больше тысячи пассажиров застряли в международном аэропорту Сочи из-за последствий непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиагавани.

Все они ожидают возможности вылететь в города назначения после того, как в понедельник, 5 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий воздушные суда уходили на запасные аэродромы.

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«В настоящий момент в терминале аэропорта 1,2 тысячи пассажиров, из них — 700 в чистой зоне и 500 — в общей, — заявили собеседники агентства. — В течение двух суток авиакомпании обеспечивали пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно авиационными нормам».

Отмечается, что в общей сложности на запасные аэродромы ушли 38 самолетов. С полуночи вторника, 6 февраля, лайнеры начали возвращаться в авиагавань популярного курортного города. Сочи уже принял 19 рейсов, 8 из них обслужены и отправлены в города назначения, еще 11 бортов ожидают вылет.

Ранее в феврале сильный ветер сорвал взлеты и посадки пассажирских самолетов в аэропорту Сочи. Уточнялось, что из-за неблагоприятных погодных явлений на два-три часа задерживается вылет по меньшей мере шести воздушных судов.

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      Фариза Бацазова
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