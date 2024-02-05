Сильный ветер сорвал взлеты и посадки самолетов в аэропорту Сочи

Вылет шести самолетов задержали в аэропорту Сочи из-за сильного ветра

Сильный ветер сорвал взлеты и посадки пассажирских самолетов в аэропорту Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, из-за неблагоприятных погодных явлений на два-три часа задерживается вылет по меньшей мере шести воздушных судов.

Отмечается, что еще четыре лайнера приземлятся в авиагавани популярного курортного города с опозданием от нескольких минут до 13 часов.

Ранее в феврале известная российская телеведущая Анфиса Чехова опоздала на рейс в Москву и семиминутной посадки и описала ситуацию в аэропорту Сочи фразой «творится полный идиотизм». Чехова сообщила, что утром 4 февраля планировала вылететь из популярного курортного города в столицу и ожидала посадки в бизнес-зале, пока рейс задерживался на 20 минут.