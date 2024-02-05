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11:42, 5 февраля 2024Путешествия

Известная телеведущая описала ситуацию в аэропорту Сочи фразой «полный идиотизм»

Анфиса Чехова опоздала на рейс из Сочи в Москву из-за семиминутной посадки

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опоздала на рейс в Москву и описала ситуацию в аэропорту Сочи фразой «творится полный идиотизм». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Чехова рассказала, что в воскресенье утром, 4 февраля, собиралась вылететь из популярного курортного города в столицу и ожидала посадки в бизнес-зале, пока рейс задерживался на 20 минут.

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По словам ведущей, когда посадку все-таки объявили, она сразу же без остановок пошла до стойки вылета. Путь через весь аэропорт занял у нее примерно семь минут. Однако, когда Чехова дошла до нужного выхода, посадка уже закончилась.

Своим недовольством россиянка поделилась на видео в соцсетях. После жалобы на происходящее ей написали десятки недовольных пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой.

Чехова сообщила, что ей пришлось покупать билет на другой рейс. «Пока она записывала возмущенные сторис, сотрудники аэропорта поделились с ней, что часто наблюдают такие же опоздания», — пишет источник.

Ранее в феврале россиянин в самолете угрожал полицейскому и едва не сорвал рейс из Перми в Сочи. Инцидент попал на видео. На размещенных в сети кадрах правоохранитель просит пассажира встать со своего места и выйти из воздушного судна, а дебошир начинает в ответ кричать: «Я тебя сейчас вырублю!»

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      Фариза Бацазова
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