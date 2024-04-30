Названы лучшие способы накачать пресс для худых мужчин

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала лучшие способы накачать пресс для худых мужчин. Ее слова приводит Men Today.

Юрпалова заявила, что для тренировки прямой мышцы живота подходят два домашних упражнения: подтягивания и отжимания. Кроме того, необходимы приседания и становая тяга. Они способствуют укреплению и развитию мышц кора, помогут нарастить мышечную массу, сделать пресс рельефным, а осанку ровной.

Экспер добавила, что для усиления эффекта к силовым тренировкам можно добавить изолированные упражнения на пресс. В частности, скручивания, планку, подъемы ног в висе и ножницы.

В ноябре 2023 года модель и телеведущая Яна Сапета назвала простой способ накачать пресс, не вставая с кровати. Для начала нужно потянуться, положив руки за голову или вдоль тела. Затем необходимо слегка приподнять верхнюю часть тела и зафиксироваться на несколько секунд в этом положении.