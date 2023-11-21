Модель назвала способ накачать пресс на кровати

Модель и телеведущая Яна Сапета в интервью YouTube-каналу «Испытано на себе» назвала простой способ накачать пресс, не вставая с кровати.

Сапета посоветовала выполнять упражнение сразу после пробуждения в лежачем положении. Для начала нужно потянуться, положив руки за голову или вдоль тела. Затем необходимо слегка приподнять верхнюю часть тела и зафиксироваться на несколько секунд в этом положении.

Модель подчеркнула, что для первого раза достаточно выполнить упражнение 50 раз. Сама Сапета делает 200 повторов, что занимает у нее 20 минут. «У меня нет времени на другие упражнения. Можно делать с перерывами, в три подхода. Важно прислушиваться к себе», — подытожила она.

В июне тренер Робин Бел назвала лучшие упражнения на диване для растяжки. Специалист посоветовала начать со следующего: положить ногу на диван так, чтобы колено касалось пола. Далее нужно задержаться в этом положении на десять секунд, что снимет тяжесть с колен.