Тренер назвала лучшие упражнения на диване для растяжки

Тренер Робин Бел посоветовала делать упражнения на растяжку на диване

Тренер оздоровительной студии The Tribe Робин Бел назвала лучшие упражнения на диване для растяжки для лентяев. Ее слова приводит Vogue.

Тренер посоветовала начать с того, чтобы положить ногу на диван так, чтобы колено касалось пола. Далее нужно задержаться в этом положении на десять секунд, что снимет тяжесть с колен. Затем необходимо лечь на спину на диване, подняв ноги к потолку.

Следующим упражнением стали выпады, которые также можно выполнить на диване. При последнем упражнении нужно встать лицом к дивану, поставив левую ногу на пол, а правую пятку на диван. Положив руки на бедра, нужно слегка наклониться вперед. То же самое повторить с противоположной ногой.

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