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16:01, 12 июня 2023Спорт

Тренер назвала лучшие упражнения на диване для растяжки

Тренер Робин Бел посоветовала делать упражнения на растяжку на диване

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Тренер оздоровительной студии The Tribe Робин Бел назвала лучшие упражнения на диване для растяжки для лентяев. Ее слова приводит Vogue.

Тренер посоветовала начать с того, чтобы положить ногу на диван так, чтобы колено касалось пола. Далее нужно задержаться в этом положении на десять секунд, что снимет тяжесть с колен. Затем необходимо лечь на спину на диване, подняв ноги к потолку.

Следующим упражнением стали выпады, которые также можно выполнить на диване. При последнем упражнении нужно встать лицом к дивану, поставив левую ногу на пол, а правую пятку на диван. Положив руки на бедра, нужно слегка наклониться вперед. То же самое повторить с противоположной ногой.

28 мая врач-невролог Андрей Смирнов рассказал о пользе занятий пилатесом для профессиональных спортсменов. По его мнению, чтобы иметь развитую мускулатуру, важно правильно задействовать все мышцы при упражнения.

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    Анастасия Борисова
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