Врач рассказал о пользе занятий пилатесом для профессиональных спортсменов

Врач-невролог назвал пилатес самым простым способом тренировать стопы и баланс тела

Врач-невролог Андрей Смирнов рассказал о пользе занятий пилатесом для профессиональных спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат».

С пилатеса начинает каждое утро португальский нападающий Криштиану Роналду. «Чтобы иметь развитую мускулатуру, важно правильно задействовать все мышцы при упражнениях. То есть иметь правильные паттерны движения», — заявил Смирнов.

Специалист пояснил, что техника выполнения упражнений во многом зависит от того, как распределяется вес тела на стопу. А пилатес, по словам врача, — самый просто способ прорабатывать данную зону, поскольку этот вид нагрузки формирует «короткую стопу», тренирует продольный свод, а также улучшает чувство баланса.

18 мая фитнес-эксперт Джессика Челлен рассказала о правильной разминке перед тренировкой. По ее словам, растяжку лучше выполнить в конце занятия, а для разминки идеально подойдут динамичные упражнения.