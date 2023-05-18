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00:15, 18 мая 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказала о правильной разминке перед тренировкой

Фитнес-тренер порекомендовала делать динамичные упражнения для разминки перед тренировкой

Фото: Chase Kinney / Unsplash

Фитнес-эксперт Джессика Челлен рассказала о правильной разминке перед тренировкой. Ее слова приводит The Sun.

Специалист заявила, что для подготовки к занятию мало выполнить несколько статичных упражнений на растяжку. Эти движения не увеличивают частоту сердечных сокращений и не разогревают мышцы, что может привести к травме.

Челлен добавила, что растяжку лучше выполнить в конце тренировки, а для разминки, по ее словам, идеально подойдут динамичные упражнения. Она порекомендовала выполнять прыжки с разведением рук и ног или бег на месте с высоким подниманием колена.

Ранее врач назвала сигналы для немедленной остановки тренировки. Доктор Марта Гулати рассказала, что стоит прекратить занятия, если вы чувствуете боль в груди, после упражнений кружится голова и внезапно перехватывает дыхание.

Андрей Стрельцов
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