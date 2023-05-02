Врачи назвали сигналы для немедленной остановки тренировки
Врачи назвали сигналы для немедленной остановки тренировки. Их слова приводит US News.
Доктор Марта Гулати рассказала, что стоит прекратить занятия, если вы чувствуете боль в груди. «Боль в груди никогда не бывает нормой», — подчеркнула она.
Также врач посоветовала закончить тренировку, если после упражнений кружится голова и внезапно перехватывает дыхание. «Если головокружение сопровождается обильным потоотделением, спутанностью сознания или даже обмороком , вам может потребоваться неотложная помощь», — отметила специалист.
Доктор Марк Конрой добавил, что во время тренировок могут возникнуть судороги, которые опасны для здоровья. Кроме того, врачи рекомендовали наблюдать за сердечным ритмом и потоотделением, нарушение которых может привести к проблемам со здоровьем.
Ранее фитнес-тренер Грег Джастис назвал опасные для здоровья упражнения. Он посоветовал отказаться от высокоинтенсивных интервальных тренингов, подтягиваний киппингом и жима ногами.