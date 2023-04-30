Фитнес-тренер назвал опасные для здоровья упражнения

Фитнес-тренер Грег Джастис назвал подтягивания киппингом опасным для здоровья упражнением

Фитнес-тренер Грег Джастис назвал опасные для здоровья упражнения. Его слова приводит Daily Mail.

Первым он выделил высокоинтенсивный интервальный тренинг. По мнению специалиста, неподготовленный организм может неправильно реагировать на такую нагрузку, из-за чего могут возникнуть осложнения.

Также Джастис не рекомендовал делать подтягивания киппингом (вид подтягиваний, при котором используется рывок ногами, чтобы подтолкнуть тело вверх — прим. «Ленты.ру»).

«Подтягивания киппингом — это упражнение с высоким риском, которое может привести к потенциальной травме плеча, потому что раскачивающее движение сильно тянет ваши плечи при каждом повторении», — объяснил он.

Кроме того, специалист посоветовал не делать жим ногами. Он отметил, что люди склонны перегружать тренажер весом и таким образом перенапрягать мышцы. Джастис рассказал, что это может стать причиной появления грыж.

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