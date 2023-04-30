Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:5
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ахмат
1:3
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ак Барс
2:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
Краснодар
1:1
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Спартак М
1:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
07:30, 30 апреля 2023Спорт

Фитнес-тренер назвал опасные для здоровья упражнения

Фитнес-тренер Грег Джастис назвал подтягивания киппингом опасным для здоровья упражнением

Фото: GMB Fitness / Unsplash

Фитнес-тренер Грег Джастис назвал опасные для здоровья упражнения. Его слова приводит Daily Mail.

Первым он выделил высокоинтенсивный интервальный тренинг. По мнению специалиста, неподготовленный организм может неправильно реагировать на такую нагрузку, из-за чего могут возникнуть осложнения.

Также Джастис не рекомендовал делать подтягивания киппингом (вид подтягиваний, при котором используется рывок ногами, чтобы подтолкнуть тело вверх — прим. «Ленты.ру»).

«Подтягивания киппингом — это упражнение с высоким риском, которое может привести к потенциальной травме плеча, потому что раскачивающее движение сильно тянет ваши плечи при каждом повторении», — объяснил он.

Кроме того, специалист посоветовал не делать жим ногами. Он отметил, что люди склонны перегружать тренажер весом и таким образом перенапрягать мышцы. Джастис рассказал, что это может стать причиной появления грыж.

Ранее врач Сьюзи Баррелл назвала причины отсутствия результатов от тренировок и диеты. Специалист рассказала, что недостаточное питание, а также плохой сон и стресс могут помешать потере веса.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ВСУ второй раз за ночь обстреляли поселок в Брянской области из РСЗО
Фитнес-тренер назвал опасные для здоровья упражнения
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о покидающих позиции иностранных наемниках
В Британии беженки стали оплачивать жилье интимом из-за проблем с финансами
Россияне стали активнее скупать товары для свадьбы
Нарколог объяснил опасность сочетания шашлыка с алкоголем
Удар российской артиллерии по пункту временной дислокации ВСУ попал на видео
В США продлили срок службы «Александрии»
Терапевт перечислила основные факторы здорового детского сна
ВС России уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.