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16:21, 26 апреля 2023Спорт

Врач назвала причины отсутствия результатов от тренировок

Врач-диетолог назвала причинами отсутствия результатов от тренировок стресс и плохой сон

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Врач Сьюзи Баррелл назвала причины отсутствия результатов от тренировок и диеты. Ее слова приводит Daily Mail.

Специалист рассказала, что недостаточное питание может помешать потере веса. «Простое сокращение калорий без предоставления вашему телу правильных питательных веществ может привести к обратным результатам при попытке сбросить килограммы», — заявила она и подчеркнула важность сбалансированного и полноценного питания.

Также диетолог отметила, что негативно влияют на процесс похудения стресс и плохой сон. По словам Баррелл, они могут привести к срыву тренировок, эмоциональному перееданию и накоплению жира.

Ранее доктор Даррен Плейер назвал рутинные занятия причиной отсутствия результатов от тренировок. Он рассказал, что нужно вносить разнообразие в тренировки, что не только поможет получить желаемую форму, но и поддержит мотивацию и интерес к упражнениям.

Дарья Коршунова
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