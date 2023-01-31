Названы пять причин отсутствия результатов от тренировок

Доктор Плейер заявил, что недосып может быть причиной отсутствия результатов от тренировок

Специалисты назвали пять причин отсутствия результатов от тренировок. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Даррен Плейер рассказал, что одной из основных причин является недосып. Он отметил, что сон нужен для восстановления мышц после занятий, поэтому нужно ежедневно уделять отдыху от семи до девяти часов.

Тренер Люк Уортингтон заявил, что также важно не перетренироваться и устраивать дни отдыха. «Тренировки вызывают разрушение мышц, но когда вы берете день отдыха, ваше тело восстанавливает поврежденные мышечные волокна — так мышцы становятся больше. Поэтому прерывание этого процесса может помешать вашему прогрессу», — объяснил специалист.

Кроме того, Уортингтон подчеркнул важность полноценного питания. По словам тренера, правильный рацион, включающий белки, жиры и углеводы, поможет нарастить мышечную массу и избавиться от жира, а не только сбросить вес.

Еще одна причина, по которой может быть незаметен результат, — рутинные занятия. Плейер рассказал, что нужно вносить разнообразие в тренировки, и это не только поможет вам получить желаемую форму, но и поддержит мотивацию и интерес к упражнениям. Уортингтон добавил, что также не стоит забывать делать разминку перед занятиями, так как она помогает как лучше работать, так и лучше восстанавливаться.

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