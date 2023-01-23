Фитнес-тренер назвала три самых переоцененных упражнения

Фитнес-тренер назвала шпагат, планку и скручивания самыми переоцененными упражнениями

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала три самых переоцененных физических упражнения. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист рассказала, что планка не принесет пользу организму, если держаться в этом положении долго. «Мышцы кора во время выполнения планки вовлечены в работу первые 30 секунд, максимум — до минуты. Далее нагрузка распределяется на другие мышцы и суставы», — отметила Бутова, добавив, что это может перегрузить опорно-двигательный аппарат у неподготовленного человека.

Тренер объяснила, что упражнения на растяжку, которые помогают сесть на шпагат, также могут быть неэффективны. У некоторых людей ограничена подвижность тазобедренного сустава, и они не смогут принять это положение даже после длительных тренировок. Правильнее будет подобрать индивидуальный комплекс для развития гибкости.

Переоцененным, по мнению Бутовой, является также скручивание с отягощением. Специалист поясняет, что это упражнение может вызвать компрессию межпозвоночных дисков и привести к появлению грыж и протрузий. Поэтому перед походом в спортзал необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее тренер Антон Комаревцев назвал боковую планку эффективным упражнением для стройности ног. Он порекомендовал делать ее с отведением бедра в три подхода по 15-20 раз.