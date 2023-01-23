Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
2:1
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пеи де Кассель
0:0
1-й тайм
live
ПСЖ
Кубок Франции|1/16 финала
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Валенсия
0:0
1-й тайм
live
Альмерия
Испания - Примера|18-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:19, 23 января 2023Спорт

Фитнес-тренер назвала три самых переоцененных упражнения

Фитнес-тренер назвала шпагат, планку и скручивания самыми переоцененными упражнениями

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала три самых переоцененных физических упражнения. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист рассказала, что планка не принесет пользу организму, если держаться в этом положении долго. «Мышцы кора во время выполнения планки вовлечены в работу первые 30 секунд, максимум — до минуты. Далее нагрузка распределяется на другие мышцы и суставы», — отметила Бутова, добавив, что это может перегрузить опорно-двигательный аппарат у неподготовленного человека.

Тренер объяснила, что упражнения на растяжку, которые помогают сесть на шпагат, также могут быть неэффективны. У некоторых людей ограничена подвижность тазобедренного сустава, и они не смогут принять это положение даже после длительных тренировок. Правильнее будет подобрать индивидуальный комплекс для развития гибкости.

Переоцененным, по мнению Бутовой, является также скручивание с отягощением. Специалист поясняет, что это упражнение может вызвать компрессию межпозвоночных дисков и привести к появлению грыж и протрузий. Поэтому перед походом в спортзал необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее тренер Антон Комаревцев назвал боковую планку эффективным упражнением для стройности ног. Он порекомендовал делать ее с отведением бедра в три подхода по 15-20 раз.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Белый дом допустил отправку Украине танков Abrams
Дерматолог назвала ошибку Анастасии Ивлеевой в погоне за красотой
Стало известно о резком падении цен на арендное жилье в центре Москвы
Миграционный кризис в США назвали вторжением
Начальник Генштаба прокомментировал работу по достижению целей спецоперации
Вучич рассказал об угрозах со стороны Запада за позицию Сербии по России
В Генштабе оценили систему мобилизационной подготовки
Захарова прокомментировала отказ британских музеев от слова «мумия»
Фитнес-тренер назвала три самых переоцененных упражнения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.