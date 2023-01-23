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16:28, 23 января 2023Спорт

Тренер назвал эффективные упражнения для стройности ног

Тренер Антон Комаревцев назвал боковую планку эффективным упражнением для стройности ног

Фото: Shutterstock

Тренер Антон Комаревцев назвал три эффективных упражнения для стройности ног. Его слова передает Life.

Специалист посоветовал делать боковую планку с отведением бедра. Для этого нужно лечь на правый бок с оперой на локоть и бедро правой ноги, согнутой в колене. Затем необходимо поднять таз, чтобы образовалась прямая линия корпуса, выпрямить левую ногу и опустить ее на пол. Далее нужно поднять таз вверх, параллельно выполняя отведение бедра левой ногой, а после плавно опуститься обратно.

Комаревцев также рекомендовал выполнять присед в широкой постановке ног. Исходное положение — расставить стопы чуть шире таза, носки немного развести в стороны, руки сложить на груди в замок. Далее на вдохе нужно плавно начать приседать, толкая таз назад, а на выдохе вернуться обратно. При этом в нижней точке бедро должно быть параллельно с полом. «В момент подъема сжимайте ягодицы, удерживая мышцы брюшного пресса в постоянном напряжении», — добавил тренер.

Еще одно упражнение, которое предлагает сделать тренер, — выпады. «Стопы нужно поставить на ширине таза, взгляд зафиксировать перед собой и из этого положения шагнуть назад. Длина шага должна сохраняться такая, чтобы в нижнем положении коленные суставы сгибались под прямым углом. Плавно опуститесь вниз и мощно, с выдохом, вернитесь в исходное положение, поднимая колено перед собой и поднимаясь на носок», — рассказал Комаревцев.

Все упражнения выполняются в три подхода по 15-20 раз. Комаревцев подчеркнул, что во время занятий нужно отслеживать ощущения в мышцах и общее самочувствие.

Ранее фитнес-тренер Татьяна Минжуренко рассказала о трех упражнениях для улучшения гибкости. Специалист отметила, что для облегчения процесса нужно воспользоваться специальным ремнем.

Дарья Коршунова
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