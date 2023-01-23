Тренер назвал эффективные упражнения для стройности ног

Тренер Антон Комаревцев назвал боковую планку эффективным упражнением для стройности ног

Тренер Антон Комаревцев назвал три эффективных упражнения для стройности ног. Его слова передает Life.

Специалист посоветовал делать боковую планку с отведением бедра. Для этого нужно лечь на правый бок с оперой на локоть и бедро правой ноги, согнутой в колене. Затем необходимо поднять таз, чтобы образовалась прямая линия корпуса, выпрямить левую ногу и опустить ее на пол. Далее нужно поднять таз вверх, параллельно выполняя отведение бедра левой ногой, а после плавно опуститься обратно.

Комаревцев также рекомендовал выполнять присед в широкой постановке ног. Исходное положение — расставить стопы чуть шире таза, носки немного развести в стороны, руки сложить на груди в замок. Далее на вдохе нужно плавно начать приседать, толкая таз назад, а на выдохе вернуться обратно. При этом в нижней точке бедро должно быть параллельно с полом. «В момент подъема сжимайте ягодицы, удерживая мышцы брюшного пресса в постоянном напряжении», — добавил тренер.

Еще одно упражнение, которое предлагает сделать тренер, — выпады. «Стопы нужно поставить на ширине таза, взгляд зафиксировать перед собой и из этого положения шагнуть назад. Длина шага должна сохраняться такая, чтобы в нижнем положении коленные суставы сгибались под прямым углом. Плавно опуститесь вниз и мощно, с выдохом, вернитесь в исходное положение, поднимая колено перед собой и поднимаясь на носок», — рассказал Комаревцев.

Все упражнения выполняются в три подхода по 15-20 раз. Комаревцев подчеркнул, что во время занятий нужно отслеживать ощущения в мышцах и общее самочувствие.

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