Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
3:5
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
0:0
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Райо Вальекано
0:2
Завершен
Реал Сосьедад
Испания - Примера|18-й тур
Торпедо
2:6
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Саутгемптон
0:1
Завершен
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Салернитана
0:0
1-й тайм
live
Наполи
Италия - Серия А|19-й тур
19:48, 21 января 2023Спорт

Тренер посоветовала три упражнения для улучшения гибкости

Фитнес-тренер Минжуренко посоветовала делать упражнения с ремнем для улучшения гибкости

Фото: Dane Wetton / Unsplash

Фитнес-тренер Татьяна Минжуренко назвала три упражнения для улучшения гибкости. Ее слова приводит «Чемпионат».

Минжуренко отметила, что для облегчения процесса нужно воспользоваться специальным ремнем. Для растяжки плечевого пояса она посоветовала следующее упражнение, которое нужно повторить десять раз. Ремень нужно взять руками на уровне грудной клетки, между руками должно оставаться расстояние в полтора раза шире плеч. Далее необходимо делать круговые движения руками, не сгибая локти: руки с натянутым между ними ремнем нужно поднять над головой и максимально завести за спину, зафиксировать положение, после чего вернуть в исходное положение.

Для растяжки задней поверхности бедра специалист предлагает выполнить такое задание. Необходимо лечь на пол, взять в руки ремень и зацепить им одну ногу, вторая нога остается стоять на полу. Ногу с ремнем нужно вытянуть наверх и полностью выпрямить, чтобы ремень натянулся. Далее выполнять покачивания вперед и назад. После двух-трех минут ноги следует поменять.

Для растяжки внутренней поверхности бедра нужно занять исходное положение, как в предыдущем упражнении. Далее нужно опустить ногу с натянутым ремнем вбок почти до пола под углом 90 градусов. Затем нужно выполнять небольшие махи параллельно полу с помощью ремня.

Ранее тренер Александр Карпов посоветовал упражнения для упругости ягодиц. По мнению специалиста, самым эффективным является ягодичный мостик.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отработало защиту от атак на важные объекты Подмосковья
Названо возможное наказание для арестованного самого титулованного футболиста
Раскрыта история первого подземного перехода в Москве
Телеканал RT France объявил о закрытии после блокировки счетов
Карпин рассказал об ожиданиях от предстоящего заседания РФС и УЕФА
Экс-глава Минобороны ФРГ перед отставкой запретила инвентаризацию Leopard
Тренер посоветовала три упражнения для улучшения гибкости
Российские силы освободили село Краснополье рядом с Соледаром
Назван самый подорожавший в России в 2022 году товар
Арестович допустил возможность поражения Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.