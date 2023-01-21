Тренер посоветовала три упражнения для улучшения гибкости

Фитнес-тренер Минжуренко посоветовала делать упражнения с ремнем для улучшения гибкости

Фитнес-тренер Татьяна Минжуренко назвала три упражнения для улучшения гибкости. Ее слова приводит «Чемпионат».

Минжуренко отметила, что для облегчения процесса нужно воспользоваться специальным ремнем. Для растяжки плечевого пояса она посоветовала следующее упражнение, которое нужно повторить десять раз. Ремень нужно взять руками на уровне грудной клетки, между руками должно оставаться расстояние в полтора раза шире плеч. Далее необходимо делать круговые движения руками, не сгибая локти: руки с натянутым между ними ремнем нужно поднять над головой и максимально завести за спину, зафиксировать положение, после чего вернуть в исходное положение.

Для растяжки задней поверхности бедра специалист предлагает выполнить такое задание. Необходимо лечь на пол, взять в руки ремень и зацепить им одну ногу, вторая нога остается стоять на полу. Ногу с ремнем нужно вытянуть наверх и полностью выпрямить, чтобы ремень натянулся. Далее выполнять покачивания вперед и назад. После двух-трех минут ноги следует поменять.

Для растяжки внутренней поверхности бедра нужно занять исходное положение, как в предыдущем упражнении. Далее нужно опустить ногу с натянутым ремнем вбок почти до пола под углом 90 градусов. Затем нужно выполнять небольшие махи параллельно полу с помощью ремня.

Ранее тренер Александр Карпов посоветовал упражнения для упругости ягодиц. По мнению специалиста, самым эффективным является ягодичный мостик.