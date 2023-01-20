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17:03, 20 января 2023Спорт

Тренер посоветовал три упражнения для упругости ягодиц

Фитнес-тренер Александр Карпов посоветовал делать разгибание бедра для прокачки ягодиц

Фото: unsplash

Фитнес-тренер Александр Карпов посоветовал три упражнения для упругости ягодиц. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Одним из самых эффективных упражнений Карпов назвал ягодичный мостик со штангой: «Исходное положение: лежа на спине, лопатки привести друг к другу, ноги согнуть в коленях под прямым углом. Штангу расположить на сгибе ног и корпуса. Упор стоп сделать с акцентом на пятки. Техника выполнения: опустить таз, за счет напряжения ягодиц вернуться в исходное положение, в верхней точке движения нужно максимально напрягать ягодичные мышцы».

Следующее упражнение, которое советует делать Карпов для прокачки ягодиц, — разгибание бедра в кроссовере — силовом изолирующем тренажере, позволяющем прорабатывать мышцы груди, плечевого пояса, спины и пресса. Для этого необходимо подложить степ-платформу или кубик для йоги под одну ногу, а другую расположить на тренажере. «Исходное положение: стоя расположить опорную ногу на платформе. Руками держаться за тренажер. Спину выпрямить и зафиксировать в этом положении. Обе ноги слегка согнуть в коленях. Сохраняя положение спины и не допуская движения позвоночника, разгибать ногу», — объясняет специалист.

Еще одним способом улучшить упругость ягодиц являются подъемы на высокую ступень. Для этого необходимо поставить ногу на платформу, перенести на нее вес тела с опорой на пятку и подняться. Далее нужно поставить вторую ногу для равновесия, после чего вернуться в исходное положение, при этом не «падая» на стоящую сзади ногу, а опускаясь на «рабочей» ноге.

Ранее фитнес-инструктор Дженни Фрэнсис-Таунсон рассказала о пяти вариантах эффективных 20-минутных тренировок вне спортзала. Она отметила, что для этого подойдут уборка, работа в саду, прогулка в быстром темпе и танцы под любимую музыку.

Дарья Коршунова
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