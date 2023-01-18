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16:13, 18 января 2023Спорт

Фитнес-инструктор раскрыла пять вариантов эффективных тренировок вне спортзала

Фитнес-тренер Фрэнсис-Таунсон: даже 20 минут физической активности полезны для здоровья

Фото: Miriam Alonso / Pexels

Фитнес-инструктор Дженни Фрэнсис-Таунсон раскрыла пять вариантов эффективных тренировок вне спортзала. Ее советы приводит The Sun.

По словам Фрэнсис-Таунсон, даже 20 минут двигательной активности благотворно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы и психическом здоровье человека. Тренер подчеркнула, что есть несколько эффективных способов обеспечить себе физическую нагрузку без посещения фитнес-центра.

Инструктор заметила, что в качестве тренировки подойдут уборка (например, мытье полов), работа в саду, прогулка в быстром темпе и танцы под любимую музыку. При высокой интенсивности эти занятия служат кардионагрузкой и полезны для развития выносливости. Кроме того, можно выполнять ряд простых упражнений с собственным весом (без инвентаря): поочередное отведение ног в сторону из положения стоя, приседания, прыжки на месте. Фрэнсис-Таунсон добавила, что темп упражнений должен быть настолько быстрым, насколько это возможно.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым людям (от 18 до 64 лет) следует уделять физически активной деятельности средней интенсивности не менее 150-300 минут в неделю (или высокой интенсивности — 75-150 минут). В организации подчеркивают, что норму можно выполнять не только при специальных занятиях спортом, но и при выполнении профессиональных обязанностей и дел по дому, а также при передвижении (ходьба, езда на велосипеде).

Андрей Стрельцов
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