ВСУ обвинили в минировании Донецка немецкими минами

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ минируют Донецк и Горловку немецкими минами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют окраины Донецка и Горловки. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Окраины Горловки и Донецка в последние дни украинские вооруженные формирования дистанционно забрасывают минами немецкого производства», — рассказал Кимаковский.

По его словам, такие боеприпасы детонируют при вибрации. Советник главы ДНР также уточнил, что данные мины реагируют в том числе на электронные устройства и контакт с металлом.

Кимаковский отметил, что прежде ВСУ часто использовали противопехотные мины «Лепесток» и противотанковые мины ПТМ-1. Украинские военные минировали ими территории при помощи ствольной или реактивной артиллерии.

Ранее военный аналитик Александр Михайлов назвал использование ВСУ западного оружия за пределами зоны СВО «выходом за красные линии». По его мнению, в ответ на это России необходимо отвечать «более симметричными ответами».