Военный аналитик заявил о выходе ВСУ за красные линии
Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) за пределами зоны специальной военной операции (СВО) западного оружие является «выходом за красные линии». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил военный аналитик Александр Михайлов, комментируя атаку Киева на Крым 30 апреля.
В ночь на вторник ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Крыму. Для этого Украина использовала ракеты ATACMS производства США.
«Это будет означать переход к совсем другим симметричным ответам, которые может проводить, используя свои вооружения, Российская Федерация. Американцы опять же сами спровоцируют эти переходы за красные линии поставкой более дальнобойных ATACMS украинской стороне», — подчеркнул Михайлов.
По мнению военного аналитика, в ответ на подобные переходы красных линий России необходимо, с одной стороны, отвечать «более симметричными ответами», а с другой — повышать градус внешнеполитической риторики.
30 апреля российскими системами противовоздушной обороны было сбито шесть американских ракет ATACMS. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны РФ.