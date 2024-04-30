Военный аналитик заявил о выходе ВСУ за красные линии

Михайлов: атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS являются «выходом за красные линии»

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) за пределами зоны специальной военной операции (СВО) западного оружие является «выходом за красные линии». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил военный аналитик Александр Михайлов, комментируя атаку Киева на Крым 30 апреля.

В ночь на вторник ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Крыму. Для этого Украина использовала ракеты ATACMS производства США.

«Это будет означать переход к совсем другим симметричным ответам, которые может проводить, используя свои вооружения, Российская Федерация. Американцы опять же сами спровоцируют эти переходы за красные линии поставкой более дальнобойных ATACMS украинской стороне», — подчеркнул Михайлов.

По мнению военного аналитика, в ответ на подобные переходы красных линий России необходимо, с одной стороны, отвечать «более симметричными ответами», а с другой — повышать градус внешнеполитической риторики.

30 апреля российскими системами противовоздушной обороны было сбито шесть американских ракет ATACMS. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны РФ.