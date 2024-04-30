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15:03, 30 апреля 2024Россия

Военный аналитик заявил о выходе ВСУ за красные линии

Михайлов: атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS являются «выходом за красные линии»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) за пределами зоны специальной военной операции (СВО) западного оружие является «выходом за красные линии». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил военный аналитик Александр Михайлов, комментируя атаку Киева на Крым 30 апреля.

В ночь на вторник ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Крыму. Для этого Украина использовала ракеты ATACMS производства США.

«Это будет означать переход к совсем другим симметричным ответам, которые может проводить, используя свои вооружения, Российская Федерация. Американцы опять же сами спровоцируют эти переходы за красные линии поставкой более дальнобойных ATACMS украинской стороне», — подчеркнул Михайлов.

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По мнению военного аналитика, в ответ на подобные переходы красных линий России необходимо, с одной стороны, отвечать «более симметричными ответами», а с другой — повышать градус внешнеполитической риторики.

30 апреля российскими системами противовоздушной обороны было сбито шесть американских ракет ATACMS. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны РФ.

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      Екатерина Грищенко
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