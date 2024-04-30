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14:44, 30 апреля 2024Россия

Лавров объяснил таджикскому коллеге причины проверок его сограждан

Лавров назвал причиной проверок граждан Таджикистана профилактикой терроризма

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином объяснил причины действий российских служб, которые в том числе коснулись граждан Таджикистана. Сообщение о беседе появилось на сайте ведомства.

По его словам, тщательные проверки иностранцев, прибывающих в Россию, связаны с профилактикой терроризма и носят временный характер. Ужесточить их пришлось после теракта в «Крокус Сити Холле». При этом Лавров подчеркнул, что проверки не направлены против какой-то конкретной нации или религии, правоохранители работают по всем одинаково.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Стороны, как указали в МИД, сошлись во мнении о необходимости бережного отношения к российско-таджикистанским отношениям.

Накануне, 29 апреля, МИД Таджикистана вручил ноту послу России в Душанбе Семену Григорьеву. В ней говорилось о случаях негативного отношения к таджикистанцам и нарушении их прав. До этого, 27 апреля, таджикистанские власти порекомендовали гражданам отказаться от поездок в Россию без острой необходимости.

Поводом для таких заявлений стали многочисленные сообщения о застрявших на границе гражданах Таджикистана, которых отказываются пускать в Россию, в то время как представители других государств проходят беспрепятственно. Также для таджикистанцев организованы досмотр телефонов и допросы.

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      Платон Щукин
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