МИД Таджикистана вручил ноту послу России из-за якобы нарушения прав граждан

МИД Таджикистана вручил ноту послу России в Душанбе Семену Григорьеву. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении говорится, что Таджикистан озабочен случаями «негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации». МИД также заявил о нарушении прав граждан Таджикистана.

Ранее, 27 апреля, Таджикистан порекомендовал своим гражданам временно не выезжать в Россию.

Он также выразил обеспокоенность проблемами, с которыми сталкиваются последние несколько недель граждане республики при пересечении российской границы. В ведомстве не уточнили, по каким причинам людям отказывают во въезде в Россию.