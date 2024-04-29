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16:21, 29 апреля 2024Бывший СССР

МИД Таджикистана вручил ноту послу России

МИД Таджикистана вручил ноту послу России из-за якобы нарушения прав граждан
Семен Григорьев

Семен Григорьев. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

МИД Таджикистана вручил ноту послу России в Душанбе Семену Григорьеву. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении говорится, что Таджикистан озабочен случаями «негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации». МИД также заявил о нарушении прав граждан Таджикистана.

Ранее, 27 апреля, Таджикистан порекомендовал своим гражданам временно не выезжать в Россию.

Он также выразил обеспокоенность проблемами, с которыми сталкиваются последние несколько недель граждане республики при пересечении российской границы. В ведомстве не уточнили, по каким причинам людям отказывают во въезде в Россию.

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      Варвара Кошечкина
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