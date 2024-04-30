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15:35, 30 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве начали демонтаж посвященного Переяславской раде монумента

В Киеве начали демонтаж монумента, установленного в честь Переяславской рады

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве начали демонтаж монумента, установленного в городе в честь Переяславской рады 1654 года. Об этом сообщает киевская администрация в своем Telegram-канале.

«Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная», — говорится в публикации.

Монумент состоит из 20 элементов и весит около шести — семи тонн. Перед сносом памятника специалисты изучили конструкцию, чтобы не повредить ее, отметили представители администрации города.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени Антонова.

Ранее сообщалось, что киевские власти решили переосмыслить расположенную в городе арку Дружбы народов. Ее решили сохранить в качестве визитки украинской столицы, однако на пространстве вокруг арки создадут «новую концепцию». В чем будет заключаться обновленная концепция пока неизвестно.

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      Лина Пивоварова
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