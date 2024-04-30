Появилась новая технология изготовления солнечных батарей

«РГ»: перовскитные солнечные батареи дешевле и проще в изготовлении

98 процентов солнечных батарей изготавливается на основе кремния. Более дешевую альтернативу этому материалу предлагают российские ученые. Над этим проектом они работают совместно с коллегами из Швейцарии, Китая, Бельгии, Японии, Германии и Люксембурга, пишет «Российская газета».

Отечественные специалисты разработали новый метод изготовления солнечных элементов с применением минералов перовскита на базе солей свинца. Технология сделает производство батарей проще и дешевле, считают ученые. Свет при этом они преобразуют в электричество настолько же эффективно, что и кремний — его КПД составляет около 25 процентов. Проект, по словам авторов, увеличит число потребителей солнечных батарей и ускорит переход к «зеленой энергии».

Перовскитные батареи, однако, обладают существенными недостатками. Фотоэлектрические ячейки из этого материала маленького размера и недолговечны. Решить проблему может ионная жидкость. С помощью нее ученые выращивают большие однородные модули. А главное — расплав повышает прочность солнечных элементов: эффективность модуля сохраняется и после тысячи часов работы.

Ранее стало известно, что в состав этого популярного источника возобновляемой энергии входят опасные вещества. Полученный в процессе тетрахлорид кремния при неправильном использовании приводит к ожогам и болезням легких. При контакте с водой вещество расщепляется до соляной кислоты.