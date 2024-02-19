Среда обитания
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15:53, 19 февраля 2024Среда обитания

Популярная эко-технология оказалась опасна для природы

FEE: солнечные батареи содержат опасные для здоровья химикаты

Фото: Globallookpress.com

Солнечные батареи, будучи одним из самых популярных источников возобновляемой энергии, оказались опасны для человека и природы. Вред здоровью наносят вещества, входящие в состав панелей, убедился Фонд экологического образования (FEE).

Солнечные батареи производят на основе моно- и поликремния. Полученный в процессе тетрахлорид кремния при неправильном использовании может привести к ожогам и способствовать развитию болезней легких. При контакте с водой вещество расщепляется до соляной кислоты.

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В то же время неверная утилизация солнечных батарей может нести угрозу для всей окружающей среды. Содержащийся в панелях свинец позволяет классифицировать отходы данного производства как опасные. Однако на то, чтобы соответствующим образом их утилизировать, требуется немало денег. Производители предпочитают экономить на спецпереработке.

Кроме того, солнечная энергетика, как выяснили ученые, может оставлять углеродный след больший, чем атомные электростанции. Так, в процессе работы панели выделяют трифторид азота — соединение, которое в 17 тысяч раз вреднее для атмосферы, чем углекислый газ.

Ранее исследование Роскачества доказало, что пластиковые пакеты наносят меньший вред экологии, нежели бумажные. Пластиковые сумки, при условии изготовления из вторсырья и правильной технологии утилизации, оказались наиболее безопасны для природы.

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      Виктория Клабукова
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