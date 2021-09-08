Пластиковые пакеты оказались экологичнее бумажных

Эксперты бельгийской компании Test Aсhats оценили отрицательное воздействие на природу различных видов пакетов. По заключению специалистов, наиболее нейтральными для экологии являются сумки из пластика. Данные приводит Роскачество со ссылкой на результаты анализа мониторинговой организации.

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Экспертиза оценила ущерб от пластиковых, бумажных пакетов и тряпичных сумок многоразового использования. Специалисты подсчитали объем ресурсов, который тратится на изготовление и переработку пакета, углеродный след, остающийся в процессе производства и утилизации с учетом нанесенных на товары типографических надписей. В подсчет эффекта для экологии включили и выбросы от транспортировки с заводов к местам продажи. Таким образом, эксперты подробно изучили полный «жизненный цикл» около сотни пакетов.

Из полученных данных следует, что самым экологичным вариантом является многоразовый пластиковый пакет, особенно произведенный из вторсырья. Исследователи уточняют, что данные сумки наиболее безвредны в масштабах взаимодействия человека с природой, если их правильно утилизируют, а мусор не попадает в мировой океан.

При этом бумажные и тканевые сумки подтверждают свою экологичность лишь при условии многократного использования, так как на их создание требуется гораздо больше ресурсов, а в атмосферу попадает больше загрязняющих веществ, чем при производстве пластиковых пакетов. В подтверждение этому специалисты Роскачества приводят данные российского проекта «Собиратор», согласно которым на выпуск одного бумажного пакета тратится столько же электроэнергии, сколько на 3–4 пластиковых, также на единицу продукции нужно в 17 раз больше воды.

В конце августа глава Росприроднадзора Светлана Радионовазаявила о неминуемом отказе России от цветного пластика, отметив, что стране не хватает мощностей в сортировке и переработке мусора. Ранее российские ученые порекомендовали производить одноразовую посуду из крахмала, бамбука и различных древесных биоразлагаемых пород.