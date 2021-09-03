Таиланд стал защищаться от вируса с помощью мусора

В Таиланде начали делать из пластиковых отходов средства защиты от коронавируса

Дефицит средств индивидуальной защиты вынудил Таиланд спасаться мусором. Как сообщает Reuters, из переработанных пластиковых отходов в стране начали шить антиковидные костюмы для пребывания в особо опасных для заражения вирусом зонах.

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Миллионы пластиковых бутылок переработали в синтетические волокна, из которых сделали комбинезоны для врачей в «красных» зонах и буддистских монахов, которые занимаются кремацией жертв коронавируса.

Защитные костюмы из пластика не считаются стерильными, но они обеспечивают минимальную защиту от коронавируса. К тому же производить их не очень дорого — на один комбинезон уходит 18 использованных бутылок.

К решению производить средства индивидуальной защиты из отходов подтолкнула Таиланд катастрофическая нехватка и вспышка заболеваемости — с апреля 2021 года в там зарегистрировали более 1,1 миллиона случаев заражения коронавирусом и 12 тысяч смертей.

В храме Чакдаенг рассказали, что за счет пластиковых отходов обеспечить защитными средствами удается не только врачей, но и других людей, которые подвержены опасности заразиться. Вторичная переработка снизила риск заболеваемости коронавирусом и сократила вред для окружающей среды

Эффективно использовать пластиковый мусор пытаются и другие страны. В Великобритании им решили заменить песок при строительстве, а датская компания Lego пообещала в ближайшие пару лет запустить массовое производство игрушечного конструктора из переработанных бутылок.