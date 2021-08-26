Найден способ очистки природы от незаметного пластика

Для извлечения из мирового океана совсем мелких и незаметных частиц полимерного мусора изобрели новый подход. Британец Фионн Феррейра (Fionn Ferreira), который является студентом-химиком университета Гронингена в Нидерландах (Groningen University in the Netherlands), получил специальное вещество, которое позволяет массово фильтровать воду от отравляющего природу и людей микропластика. Об этом сообщает «Би-би-си».
В детстве Феррейра, которому сейчас 20 лет, часами исследовал побережье Кельтского моря, где расположен его родной город Баллидехоб на юго-западе Ирландии. Он постоянно обращал внимание на то, какое огромное количество пластиковых отходов загрязняет окружающую среду. Тогда он и начал проводить свои первые опыты по извлечению крошечных частиц пластмассы из воды.
«Я обнаружил на берегу остатки разлива нефти с прикрепленными к ним кусочками пластика и понял, что масло можно использовать для притягивания пластика из воды», — рассказал Феррейра.
Особенность микропластика в том, что он содержится в одежде, косметике и моющих средствах. Волокна длиной менее миллиметра попадают в реки и океаны, где их поедают рыбы и даже коралловые полипы. Из-за своего крошечного размера частицы полимеров почти не поддаются традиционным способам фильтрации. Оказываясь в организме человека (даже через бутилированную воду), микропластик способствует развитию серьезных заболеваний: стресса, опухолей, проблем с дыхательной системой.
Во время учебы в университете Феррейра всерьез взялся за эксперименты. Он смешал растительное масло с порошком оксида железа, чтобы получить ферромагнитную жидкость. Затем добавил микропластик из самых разных предметов домашнего мусора к воде. После появления в растворе феррожидкости к ней сразу начинали прилипать кусочки пластика. В 2019 году Феррейра представил свое изобретение на всемирном научном конкурсе Google Science Fair и выиграл образовательную стипендию в размере 50 тысяч долларов.
«Изобретение Феррейра, основанное на очень простых компонентах, новаторское. Оно обладает мощным потенциалом для решения мировой проблемы борьбы с микропластиком», — говорит бывший учитель естествознания Феррейры Лариса Келли.
В 2021 году молодой ученый начал работать с американской компанией Stress Engineering над доработкой своего изобретения и созданием устройства из нержавеющей стали, стекла или переработанного пластика, которое будет работать в качестве очистного сооружения.
Ранее российские экологи предложили полностью отказаться от опасного для природы пластика. Ученые порекомендовали делать одноразовую посуду из крахмала, бамбука, различных древесных пород, а также заменять неперерабатываемые полимеры на дерево, бумагу и рыбью чешую.