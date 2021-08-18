Исследователи изучат загрязнения рек на севере России

Участники климатической экспедиции, стартовавшей в среду в Архангельске, займутся изучением загрязнения рек в области. Об этом сообщила руководитель проекта «Климатическая экспедиция» Юлия Филаткина, ее слова передает ТАСС.

«Мы будем отбирать пробы воды в Северной Двине и Двинском заливе Белого моря, а также пробы на микропластик в Онеге и Северной Двине», — сказала Филаткина, отметив, что еще одна группа отберет пробы в старовозрастных лесах, а также займется дендрологическими исследованиями в Холмогорском районе.

Всего в экспедицию входят 15 человек. Помимо проб микропластика планируется исследовать воду на содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Также исследователи оценят многолетние колебания температуры и выявят динамику развития берегов Белого моря.

Всего экспедиция пройдет 400 километров по воде и более 3,5 тысячи километров по суше.

Ранее российские исследователи начали экспедицию по изучению белых моржей и медведей в естественной среде обитания. Во время экспедиции планируется исследовать генетическое разнообразие животных, их миграцию, а также наличие заболеваний и загрязнений. Кроме того, ученые займутся установкой фотоловушек для оценки состава залегающих на арктических островах животных.