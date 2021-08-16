Российские ученые научат нейросети узнавать моржей «в лицо»

Российские ученые займутся обучением нейросетей анализу данных с фотоловушек, которые установлены на лежбище моржей. Специалисты хотят научить компьютерные программы распознавать этих животных «в лицо», сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Для проведения исследований был выбран остров Матвеев, где каждое лето регистрируется крупнейшее в Ненецком автономном округе лежбище моржей, насчитывающее до тысячи особей. Обучением нейросетей займутся сотрудники государственного заповедника «Ненецкий» совместно с учеными Московского физико-технического института при поддержке WWF России. Для сбора материала, который позволит обучать компьютерные программы, специалисты провели на острове около трех недель.

В случае успешного завершения обучения, нейросети смогут идентифицировать моржей по особым приметам: морщинам около носа, глазам, шрамам, царапинам, пятнам на коже, сколам и трещинам на клыках.

«Надеюсь, что такая идентификация поможет нам также следить и за изменениями физического состояния животного — располнел морж или похудел, появлением у него новых шрамов, внешним проявлением болезней и так далее. В перспективе, может быть, и за продолжительностью жизни», — сказала начальник научно-исследовательского отдела заповедника «Ненецкий» Юлия Богомолова.

Ранее сообщалось, что московская команда документалистов Life doc снимет фильм про экологию Баренцева моря после экспедиции на остров Матвеев, который находится в Ненецком автономном округе. Во время экспедиции съемочная группа понаблюдала за поведением моржей, а также за работой специалистов заповедника «Ненецкий».