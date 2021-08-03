Российский блогер проплыл на каяке из Архангельска в Мурманск

Российский блогер Семен Воробьев проплыл на каяке из Архангельска в Мурманск. Об этом он рассказал в своем YouTube-канале.

«Жил в заброшенных рыбацких избах и палатке, переплыл пролив шириной 48 километров в горле Белого моря, гонялся за медведями, встречал китов и белух, попал в двухдневный ураган в тундре, взбирался на сопки, ночевал в пещере, отыскал древние каменные лабиринты», — написал россиянин под выпуском своего видеоблога.

По его словам, он также прошел через мыс Святой нос, чтобы обойти Кольский полуостров. Блогер добавил, что его путешествие началось 29 мая 2021 года. До Мурманска он добрался за 31 день — для этого россиянин преодолел 1000 километров.

Ранее путешественник Федор Конюхов 250 часов дрейфовал на льдине к Северному полюсу. Самой большой опасностью для россиянина были полярные медведи, которые могли приблизиться к станции, однако этого не произошло. В общей сложности Конюхов провел на льдине 249 часов 25 минут, путешественник чувствует себя отлично.

